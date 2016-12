13.12.2016 19:12

Metallica: 'Now That We're Dead'-Making-Of-Clip ist online

Lassen sich über die Schulter schauen: Metallica

METALLICA lassen euch einen Blick hinter die Kulissen werfen und zeigen unten einen Making-Of-Clip zu ihrem 'Now That We're Dead'-Musikvideo. Umgesetzt wurde dieses von Herring And Herring, die auch für die Clips zu 'Halo On Fire' und 'Am I Savage?' verantwortlich sind. Alle drei Stücke findet ihr auf dem aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct".



Viel Spaß mit dem Video!