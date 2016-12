13.12.2016 18:57

Arch Enemy: Video vom Wacken-Auftritt 2016 veröffentlicht

Bringen die Bühnen zum Brennen: Arch Enemy

ARCH ENEMYs Auftritt beim diesjährigen Wacken Open Air erscheint am 31. Mai als Live-DVD "As The Stages Burn!" - bereits jetzt könnt ihr euch aber einen Profi-Mitschnitt dreier Songs im untenstehenden Player ansehen. Gitarrist Michael Amott erinnert sich gern an die Show zurück:

"Die Show in Wacken war eine ganz besondere. Wir haben sehr viel Mühe in die Produktion gesteckt, und es war unser bisher größter Auftritt. Das wird den Hauptteil der DVD ausmachen, aber es wird auch anderes cooles Zeug darauf sein."



Viel Spaß mit dem Video!