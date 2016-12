13.12.2016 16:26

Majesty: 'Die Like Kings'-Lyric-Clip iund Tourdaten mit Battle Beast veröffentlicht

Touren im Frühling mit "Rebels" durch Europa: Majesty

MAJESTY lassen euch mit dem Lyric-Video zu 'Die Like Kings' eine Kostprobe vom kommenden Langspieler "Rebels" (VÖ: 03.03.17) anschauen. Das Album wurde im bandeigenen Studio aufgenommen, für Mix und Mastering ging es ins Studio Fredman zu Frederik Nordström. Auch live könnt ihr 'Die Like Kings' bald erleben, wenn MAJESTY mit BATTLE BEAST auf Tour gehen. Frontmann Tarek Maghary freut sich auf neue Eindrücke mit den Finnen:



"Wir sind stolz, dass wir unsere Freunde von BATTLE BEAST als Special Guest auf ihrer "Bringer Of Pain"-Europatour begleiten können. Wir werden ein langes 60-Minuten-Set spielen, um unser neues Album "Rebels" gebührend zu feiern. Diese Tour gibt uns nun die Möglichkeit, endlich auch in Ländern zu spielen, in denen wir vorher noch nie waren. Wir sind Heavy-Metal-Rebellen, die geboren sind, um "on the road" zu sein und ich hoffe, dass Ihr alle im März und April 2017 dabei seid, um auf der ganzen Tour ultimative Heavy Metal-Partys zu feiern!"



BATTLE BEAST & MAJESTY live:



02.03.17 Mannheim - 7er Club

03.03.17 Essen - Turock

04.03.17 Leipzig - Hellraiser

06.03.17 AT-Wien - Chelsea

18.03.17 Marsberg - Metal Diver Festival (Schützenhalle)

26.03.17 Saarbrücken - Garage

27.03.17 Berlin - Bi Nuu

28.03.17 Hamburg - Logo

29.03.17 Würzburg - Posthalle

30.03.17 Siegburg - Kubana

31.03.17 Stuttgart - Im Wizemann

01.04.17 CH-Wetzikon - Hall Of Fame

02.04.17 Regensburg (Obertraubling) - Eventhall Airport

07.04.17 Lindau - Vaudeville

08.04.17 München - Backstage

09.04.17 Münster - Sputnikhalle