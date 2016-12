13.12.2016 12:32

Snowy Shaw: 'Krampus'-Video vom kommenden Soloalbum ist online

Zeigt seinen neuen 'Krampus'-Clip: Snowy Shaw

Snowy Shaw stellt den neuen Clip zu seinem Song 'Krampus' vor, der von Patric Ullaeus, Lucky Ludde und dem Musiker selbst umgesetzt wurde. 'Krampus' wird auf Shaws erstem Soloalbum erscheinen, das voraussichtlich im Frühling 2017 über die Ladentheken wandert. Der Musiker, der unter anderem schon bei KING DIAMOND, DREAM EVIL, DENNER/SHERMANN und THERION in Erscheinung trat, kann es kaum erwarten, endlich seinen ersten eigenen Langspieler mit euch zu teilen:



"Ehrlich gesagt, habe ich nach all diesen Jahren mit verschiedenen Verpflichtungen in unzähligen Bands einen Punkt im Leben erreicht, an dem ich denke: Wenn ich jetzt nicht endlich mein eigenes Zeug mache, kann ich die Musik auch ganz aufgeben. Ich kann mir, von gelegentlichen Aufnahmesessions abgesehen, wirklich nicht vorstellen, je wieder bei irgendeiner anderen Band einzusteigen. Komme was wolle, für den Rest meiner Tage werde ich ein Solokünstler bleiben. Und das meine ich im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich machen wirklich alles selbst, nur wenn ich auf der Bühne stehe, habe ich natürlich eine Live-Band dabei. Auch wenn ich auf den Platten alles einspielen und singen kann, wird das live aus verständlichen Gründen nicht klappen."