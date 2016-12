13.12.2016 11:54

AC/DC: "Rock Or Bust"-Tour-Fotobuch erscheint im Sommer

Erscheint im Sommer: Das "Rock Or Bust"-Fotobuch von AC/DC

AC/DC kündigen für den Sommer 2017 die Veröffentlichung eines offiziellen Fotobuchs zu ihrer "Rock Or Bust"-Tour an. Das Buch konzentriert sich auf den Teil der Tour mit Brian Johnson am Mikro. Fotos mit GUNS N' ROSES-Fronter Axl Rose, der beim zweiten Teil der Tour den gesundheitlich verhinderten Johnson ersetzte, wird es offenbar nicht geben. Die Bilder für das Fotobuch schoss Musikfotograf Ralph Larmann, während Rufus Stone Fakten, Zahlen und Anekdoten rund um die Tour beisteuert. Alle Infos zum Fotobuch gibt es hier.