13.12.2016 16:00

Benighted feiern 'Forgive Me Father'-Premiere

Blut ist gut: Benighted

BENIGHTED donnern euch erstmals ihren brandneuen Track 'Forgive Me Father' um die Ohren, bei dem das Death-Grind-Kommando stimmliche Unterstützung von Trevor Strnad (THE BLACK DAHLIA MURDER) bekam. Fronter Julien Truchnan schickt euch zur Premiere folgende Botschaft:



"Hey Leute! Geboren in den Tiefen des Kohlekeller-Studios in Deutschland, präsentieren wir euch 'Forgive Me Father', das zweite Fragment des Wahnsinns von unserem kommenden Album "Necrobreed". Der Track wurde mit dem mächtigen Trevor Strnad von THE BLACK DAHLIA MURDER aufgenommen! Krank!"



"Necrobreed" erscheint am 17. Februar 2017 über Season of Mist. Vorbestellen könnt ihr die Scheibe an dieser Stelle. Wenn ihr mehr über BENIGHTED erfahren wollt, surft auf ihrer Facebook-Seite vorbei!



Die "Necrobreed"-Tracklist:



01. Hush Little Baby

02. Reptilian

03. Psychosilencer

04. Forgive Me Father

05. Leatherface

06. Der Doppelgaenger

07. Necrobreed

08. Monsters Make Monsters

09. Cum With Disgust

10. Versipellis

11. Reeks Of Darkened Zoopsia

12. Mass Grave



Vorhang auf für 'Forgive Me Father'!