13.12.2016 11:00

The New Black: Blackfest-Jubiläumsshow im Januar

Rocken seit zehn Jahren zusammen: The New Black

THE NEW BLACK spielen zum zehnjährigen Bandjubiläum am 7. Januar 2017 im Stattbahnhof Schweinfurt eine ganz besondere Show in fünf Akten inklusive Unplugged-Set, bei der die Heavy-Rocker Unterstützung von MOTORJESUS und SERPENT SMILE bekommen. Für Ticket-Order und alle Infos zum Blackfest schaut auf der offiziellen Band-Seite vorbei. Dass sie einmal zehnjähriges Bandjubiläum feiern würden, hätten THE NEW BLACK 2007 wohl nicht geglaubt:



"Wer hätte gedacht, dass eine flotte Idee, geboren nach ein paar Caipirinhas zu viel an irgendeinem Tresen, über zehn Jahre immer mehr Schwung gewinnen kann? Es ging von Anfang an um die Freude am Musikmachen, an tollen Songs und den Spaß auf der Bühne, für uns selbst in erster Linie. Und dann kamen ein Plattenvertrag, Konzerte, neue Freunde und neue Ideen. Dass wir das immer noch durchziehen, trotz allen Schlenkern, die das wirkliche Leben so gerne einlegt, macht uns stolz. Das muss gefeiert werden!"



Herzlichen Glückwunsch!