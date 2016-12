13.12.2016 10:48

Emmure: Europatour wird abgesagt

Müssen ihre Europa-Dates verschieben: Emmure

EMMURE verlegen ihre Europatour auf einen noch unbekannten Zeitpunkt im kommenden Jahr, da sie aufgrund einiger Verzögerungen nicht wie geplant mit ihrem neuen Album fertig geworden sind. Die Deathcore-Combo erklärt:



"Es tut uns aufrichtig leid, dass wir die "Torch The Earth"-Tour canceln müssen. Wir hatten geplant, 2017 mit unserem neuen Album durch Europa zu touren. Leider haben einige unerwartete Verzögerungen verhindert, dass wir die Platte in diesem Zeitrahmen veröffentlichen können. Wir wissen zu schätzen, dass unsere Fans die Wichtigkeit dieser Scheibe für uns verstehen, es ist ein Album, in das wir so viel Mühe gesteckt haben, und wir würden uns selbst und unsere Fans verraten, wenn wir bei der Veröffentlichung Kompromisse eingehen würden. Wir versprechen, 2017 wiederzukommen, mit einem brandneuen Album. Bei den Vorverkaufsstellen könnt ihr das Eintrittsgeld für alle abgesagten Shows zurückbekommen."