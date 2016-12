13.12.2016 10:32

Vimic: Joey Jordison und Co. kündigen Europatour an

2017 in Europa unterwegs: Vimic

VIMIC geben im März den Startschuss zu ihrer Europatour, die Drummer Joey Jordison (SINSAENUM, ex-SLIPKNOT) und seine Band auch in den deutschsprachigen Raum führen wird. Jordison freut sich drauf: "Wir sind bereit, unsere Musik und unsere neue Live-Show den Leuten vorzustellen und den Fans unsere Wertschätzung zu zeigen, die uns von Anfang an unterstützt und dafür gesorgt haben, dass wir heute hier stehen."



VIMIC live:



15.03.17 Köln - Luxor

17.03.17 München - Backstage Halle

19.03.17 CH-Zürich - Dynamo