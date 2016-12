13.12.2016 10:04

Last In Line: Zweites Album soll 2017 erscheinen

LAST IN LINE wollen im kommenden Jahr den Nachfolger ihres Debütalbums "Heavy Crown" veröffentlichen. Nach dem Tod des Bassisten Jimmy Bain im Januar war die Zukunft der Band um die ex-DIO-Mitglieder Vivian Campbell (g.) und Vinny Appice (dr.) zunächst ungewiss. Nun, nach mehreren Auftritten mit Basser Phil Soussan, ist Campbell jedoch zuversichtlich:



"Es wird ein zweites Album geben. Ich habe schon angefangen, Songs dafür zu schreiben, ich habe Ideen. Ich denke, wir werden vermutlich im Januar zusammen ins Studio gehen und anfangen, Song-Ideen zu jammen. Ich weiß noch nicht, wann wir das Album aufnehmen, aber es wird definitiv 2017 sein."