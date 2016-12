12.12.2016 18:48

Warbringer: "Woe To The Vanquished"-Album kommt im März

Die neue Warbringer-Scheibe: "Woe To The Vanquished"

WARBRINGER veröffentlichen am 31. März 2017 über Napalm Records ihr neues Album "Woe To The Vanquished". Schaut euch schon jetzt das Cover-Artwork von Andreas Marschall nebenstehend an. Die fünfte WARBRINGER-Studioplatte wurde von Mike Plottnikoff produziert und gemischt, das Mastering übernahm Howie Weinberg. Frontmann John Kevill verrät über den Langspieler:



"Wir wollten eine Platte machen, die von Anfang bis Ende erbarmungslos, kompromisslos und grausam ist, aber auch einen Sinn für das Melodische und Progressive vermittelt. Als Resultat bekamen wir ein Album, dass viele Merkmale klassischen Thrash Metals aufweist, aber auch viel Extreme Metal und eine ziemlich einzigartige Mischung aus beidem."