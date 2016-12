12.12.2016 18:28

Dirkschneider: Autogrammstunde in Fürth am 15. Dezember

Gibt am 15. Dezember Autogramme in Fürth: Udo Dirkschneider

DIRKSCHNEIDER werden am 15. Dezember im Saturn Fürth (Würzburgerstr. 6) ab 17:30 Uhr für eine Autogrammstunde bereitstehen.



Frontmann Udo Dirkschneider und seine Truppe haben am 28. Oktober ihre Doppel-CD "Live - Back To The Roots" via AFM veröffentlicht. Auf der DIRKSCHNEIDER-Tour wollte Udo zum letzte Mal das Material aus seiner ACCEPT-Zeit live präsentieren, um sich danach voll und ganz auf seine Musik mit U.D.O. konzentrieren zu können.