12.12.2016 18:14

Hexvessel: "Live at Menuo Juodaragis Festival"-Kurzfilm ist online

Zeigen ihre neuen Konzert-Kurzfilm: Hexvessel

HEXVESSEL haben bei ihrem Auftritt auf dem Menuo Juodagaris Festival 2016 in Litauen die Kameras mitlaufen lassen. Regisseur und Ex-SENTENCED-Drummer Vesa Ranta ließ aus dem Material einen Kurzfilm entstehen, den ihr euch unten anschauen könnt. Den Live-Audio-Mix übernahm Jaime Gomez Arellano. Die Band erklärt:



"Wir wollten diesen Sinn der transzendenten Natur einer unserer Live-Shows einfangen, bei der wir vor der Kulisse des Waldes spielten, bei einem Event, das für uns eine große spirituelle Bedeutung hat. Ein Pagan-Festival tief in der Wildnis von Litauen, auf einer wunderschönen Insel, umgeben von Wäldern."



Viel Spaß mit dem Video!