12.12.2016 17:53

Kreator verlosen Karten für exklusive "Gods Of Violence"-Releaseshow

Laden 200 Fans zur Release-Show ein: Kreator

KREATOR feiern die Veröffentlichung ihres neuen Albums "Gods Of Violence" am 26. Januar 2016 mit einem Release-Konzert im kleinen Rahmen: Nur 200 geladene Besucher werden im Berliner Musik & Frieden dabei sein, wenn die Thrasher ihre neuen Tracks spielen. Und so könnt ihr mit etwas Glück eine Einladung ergattern:



"Ihr wollt dabei sein und als einer von nur 200 KREATOR-Fans exklusiv die Songs des neuen Albums hören? Dann schickt an godsofviolence@kreator-terrorzone.de ein Foto oder Video von euch mit eurem Ticket für eine der Shows auf der "Gods of Violence"-Tour, welche vom 01.02. bis 07.03.2017 durch Europa rollt. Die coolsten Beiträge werden mit einer Einladung belohnt. Einsendeschluss ist der 10.01.2017."



Wir drücken die Daumen!



KREATOR, SEPULTURA, SOILWORK & ABORTED live:



03.02.17 München - Tonhalle

04.02.17 Hamburg - Mehr! Theater

16.02.17 AT-Wien - Gasometer

17.02.17 Wiesbaden - Schlachthof

18.02.17 Berlin - Columbiahalle

19.02.17 CH-Pratteln - Z7

04.03.17 Essen - Grugahalle