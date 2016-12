12.12.2016 14:59

Massacre: Comeback mit Rick Rozz und Kam Lee

Starten ein Comeback: Massacre

MASSACREs Gitarrist Rick Rozz DeLillo und Frontmann Kam Lee feiern mit Michael Grim (b./v.) und Mike Mazzonetto (dr.) ihr Comeback. Die Death-Metal-Combo, die von 1984 bis 1996 und nach einem gescheiterten Comeback zuletzt von 2011 bis 2014 aktiv war, arbeitet gerade an einer ausgedehnten Tour, bei der das komplette Album "From Beyond" (1991), ergänzt von einigen DEATH- und MANTAS-Klassikern, gespielt werden soll.