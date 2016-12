12.12.2016 14:34

Sanctuary: "Inception"-Cover-Artwork, Tracklist und weitere Details enthüllt

Verloren geglaubt und wiederentdeckt: "Inception"

SANCTUARY präsentieren euch das Cover-Artwork von Ed Repka zu ihrer Demo-Kollektion "Inception", die 1986 aufgenommen wurde und nach der Wiederentdeckung der Bänder am 24. Februar 2017 via Century Media erscheint. Auch die Tracklist findet ihr unten. Gitarrist Lenny Ruthledge fand die Aufnahmen überraschend in einer mysteriösen Kiste Nach der Wiederherstellung und einem Remastering von Zeuss ist "Inception" bereit für eure Ohren. Ruthledge erklärt:



"Ich habe die Masters in meiner Scheune gefunden. Der zweite Stock der Scheune ist über unserem aktuellen Aufnahmestudio und sehr roh zusammengezimmert und den Elementen ausgesetzt. Wir fanden die Masters in einer uns unbekannten Kiste, die voller Wasser war, und die Bänder gammelten dort einfach vor sich hin."



Die "Inception"-Tracklist:

1. Dream Of The Incubus

2. Die For My Sins

3. Soldiers Of Steel

4. Death Rider / Third War

5. White Rabbit (JEFFERSON AIRPLANE-Cover)

6. Ascension To Destiny

7. Battle Angels

8. I Am Insane

9. Veil Of Disguise