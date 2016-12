14.12.2016 11:00

Double Crush Syndrome feiern 'On Top Of Mt. Whateverest'-Videopremiere

Starten im März mit neuer Platte durch: Double Crush Syndrome

DOUBLE CRUSH SYNDROME werden am 17. März 2017 via Arising Empire ihr Album "We Die For Rock N Roll" vom Stapel laufen lassen. Um euch schon mal in Stimmung zu bringen, packt das Ruhrpott-Rockgeschwader bei uns das brandneue Video zum Track 'On Top Of Mt. Whateverest' aus. Das Videomaterial wurde auf der Headlinertour im Herbst aufgenommen, ihr bekommt den Touralltag des Dreierpacks also aus erster Hand mit, wenn ihr gleich den Play-Button drückt! Sänger/Gitarrist Andy Brings stellt euch das Video vor:



"Die alte Haltung ist die neue Haltung: "Sagt uns nicht, wie wir unser Leben zu leben haben!" Wir glauben nur an uns selbst und an den Rock N' Roll, und daraus ziehen wir unsere Kraft! Das ist unser zentrales Thema, und deshalb haben wir im Video zu 'ON TOP OF MT. WHATEVEREST' sehr viele persönliche Aufnahmen von unserer Herbsttour verwendet, die unseren Touralltag sehr schön dokumentieren. Das sind wir, dafür leben wir!"



Für weitere Infos zu DOUBLE CRUSH SYNDROME surft auf ihrer Facebook-Seite vorbei. Und nun: Lautsprecher aufgedreht und Film ab für 'On Top Of Mt. Whateverest'!