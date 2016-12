12.12.2016 13:35

"Assassin's Creed": Gewinnt Kinokarten, Filmposter und Action-Figuren

Mit "Assassin's Creed" kommt am 27. Dezember ein spannendes Historien-Action-Epos nach dem gleichnamigen Game von Ubisoft in die Kinos, das mit Michael Fassbender und Marion Cotillard zwei hochkarätige Hauptdarsteller aufweist. Schaut euch für einen ersten Eindruck den Filmtrailer an und surft für weitere Infos bei Facebook vorbei!

Zum Inhalt:

Callum Lynch (Michael Fassbender) soll wegen Mordes hingerichtet werden, doch kurz bevor das Urteil vollstreckt wird, kommt er im Auftrag der Firma Abstergo Industries in die Einrichtung der Wissenschaftlerin Sophia Rikkin (Marion Cotillard) nach Madrid, wo Menschen mit hohem Gewaltpotenzial geheilt werden sollen. Nur wenig später erfährt Callum jedoch, dass hinter der Organisation des Generaldirektors Alan Rikkin (Jeremy Irons) die moderne Inkarnation des Templerordens steckt. Die Templer wollen den legendären Apfel Edens finden, um damit den freien Willen der Menschheit zu steuern – und Callum soll ihnen dabei behilflich sein. Mittels einer Maschine durchlebt er die Erinnerungen seines Vorfahren Aguilar de Nerha, einem Assassinen zur Zeit der Spanischen Inquisition. Doch während er in der Vergangenheit seine Mission ausführt, erlernt Callum immer mehr Fähigkeiten, die er in der Gegenwart gegen die Templer einsetzen kann…

Zum Filmstart verlosen wir folgende "Assassin's Creed"-Goodies:

2x Poster

2x2 Kinokarten

1x Aguilar-Figur

1x Maria-Figur

Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt, schickt bis zum 27. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Assassin's Creed", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen gibt es an dieser Stelle.

Viel Glück!