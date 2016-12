12.12.2016 12:56

Betontod: 'Ich nehme dich mit'-Video mit Ralf Richter ist online

Nehmen euch mit auf eine Video-Zeitreise: Betontod

BETONTOD haben einen neuen Clip zu ihrem Track 'Ich nehme dich mit' am Start, in dem Schauspieler Ralf Richter eine Rolle übernimmt. Die Punkrocker aus Rheinberg bringen am 13. Januar ihre neue Platte "Revolution" raus und kommentieren Album und Video:



"Unser drittes Baby erblickt das Licht dieser Welt. 'Ich nehme dich mit' aus unserem neuen Album "REVOLUTION" (VÖ 13.01.2017)! Wir nehmen DICH mit auf eine Zeitreise durch die wilden 80er und 90er Jahre. Damals, als alles noch etwas mit einem Hauch von Unbekümmertheit versehen war und schräge Klamotten mit schlechten Frisuren zur Tagesordnung gehörten. Als wir den Moment zelebriert haben, um eine geile Zeit zu haben um Geschichten zu schreiben! Wenn dann auch noch Ralf Richter mit seinem De Lorean bereit steht, kann doch nichts mehr schief gehen - Wir nehmen dich mit in diese geile Zeit!"



BETONTOD live:



17.12.17 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

10.03.17 Dresden - Reithalle Straße E

11.03.17 München - Backstage Werk

17.03.17 Berlin - Huxleys Neue Welt

18.03.17 Hamburg - Große Freiheit 36

24.03.17 Frankfurt - Batschkapp

25.03.17 Zürich - Volkshaus

31.03.17 Stuttgart - LKA Longhorn

01.04.17 Essen - Weststadthalle