12.12.2016 12:44

Sinner: "Tequila Suicide"-Album kommt im März, Tourdaten bekanntgegeben

Mit "Tequila Suicide" auf Tour: Sinner

SINNER veröffentlichen am 30. März 2017 via AFM ihren neuen Langspieler "Tequila Suicide". Zahlreiche Gäste geben sich auf der Scheibe die Ehre, unter anderem sind Sascha Krebs (ROCK MEETS CLASSIC), Gus G. (FIREWIND), Magnus Karlsson (PRIMAL FEAR), Ricky Warwick (BLACK STAR RIDERS) und Pete Lincoln (THE SWEET) auf der Platte zu hören.



SINNER live:



04.03.17 Esslingen - ROW Benefiz-Festival

12.05.17 CH-Wetzikon - Hall Of Fame

13.05.17 Memmingen - Kaminwerk

14.05.17 Essen - Turock

16.05.17 Nürnberg - Hirsch

17.05.17 Aschaffenburg - Colos-Saal

18.05.17 Mannheim - 7er Live Club

19.05.17 Markneukirchen - Framus & Warwick Music Hall

20.05.17 Hamburg - Knust