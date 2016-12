12.12.2016 16:00

Grave Digger feiern' Call For War'-Lyricvideo-Premiere

Gehen mit "Healed By Metal" auf Tour: Grave Digger

GRAVE DIGGER lüften heute bei uns den Vorhang und enthüllen den brandneuen Lyric-Clip zu ihrem Track 'Call For War'. Den Song, der auf dem kommenden Studioalbum "Healed By Metal" vertreten sein wird, stellt euch Frontmann Chris Boltendahl höchstpersönlich vor:



"'CALL FOR WAR'… ein Banger in bester GRAVE DIGGER-Tradition, simpel und energetisch beisst er sich in deinen Gehörgängen fest und lässt dich nicht mehr los. Versucht nicht zu fliehen... Der Refrain wird euch überall einholen… Es gibt kein Entkommen. 'CALL FOR WAR'… Ein Statement gegen Krieg und Unterdrückung!!!"



"Healed By Metal" kommt am 13. Januar 2017 via Napalm Records in die Läden. Passend zum Release gehen GRAVE DIGGER Anfang des neuen Jahres auf Tour:



13.01.17 Peine - Black Hand Inn

14.01.17 Coesfeld - Fabrik

19.01.17 Berlin - Columbia Theater

20.01.17 Geiselwind - Eventzentrum Music Hall

21.01.17 Glauchau - Alte Spinnerei

22.01.17 Ludwigsburg - Rockfabrik

27.01.17 CH-Pratteln - Z7

28.01.17 AT-Graz - Explosiv

10.02.17 Hamburg - Markthalle

11.02.17 Bochum - Zeche

16.02.17 München - Backstage

17.02.17 Memmingen - Kaminwerk

18.02.17 Andernach - JUZ-Live-Club



Vorhang auf und viel Spaß mit 'Call For War'!