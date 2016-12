12.12.2016 12:02

Accept: Nächstes Album soll im Juli oder August kommen

Wollen im Sommer das nächste Album rausbringen: Accept

ACCEPT-Gitarrist Wolf Hoffmann peilt als Veröffentlichungszeitraum für die nächste Studioscheibe den kommenden Sommer an. Produzieren wird den Langspieler erneut Andy Sneap. Im Interview mit "Metal Shock Finland" verrät Hoffmann:

"Das ist schon das vierte Mal hintereinander mit dem gleichen Produzenten. Für ACCEPT ist das mit Sicherheit ein Weltrekord. Das Album wird wie immer nach ACCEPT klingen. Es wird keine merkwürdigen Überraschungen geben - wir werden nicht plötzlich soft oder jazzig. Wir versuchen nur, besser zu werden in dem, was wir tun. Wir geben unser Bestes, es im nächsten Jahr rauszubringen, im Juli oder August."



Am 13. Januar erscheint zunächst die ACCEPT-Live-DVD/Blu-ray/2CD "Restless And Live" via Nuclear Blast.