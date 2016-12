12.12.2016 11:36

Children Of Bodom: "20 Years Down And Dirty"-Jubiläumstour startet im März

Gehen 2017 auf Jubiläumstour: Children Of Bodom

CHILDREN OF BODOM feiern das 20-jährige Jubiläum ihres Debütalbums "Something Wild" im kommenden Jahr mit der "20 Years Down And Dirty"-Jubiläumstour. Die Finnen gehen ab März 2017 mit einer speziellen Setlist auf die Reise, die Klassiker und Highlights der letzten 20 Jahre umfasst.



CHILDREN OF BODOM live:



09.03.17 Stuttgart - LKA Longhorn

20.03.17 CH-Zürich - Komplex

21.03.17 München - Theaterfabrik

25.03.17 AT-Wien - Arena

26.03.17 Dresden - Strasse E

27.03.17 Berlin - Astra