12.12.2016 11:22

The Unguided: Jonathan Thorpenberg ersetzt Roland Johansson, "Brotherhood"-EP kommt Ende Dezember

Jonathan Thorpenberg (m.) ist der Neue bei The Unguided

THE UNGUIDED-Gitarrist/Sänger Roland Johansson (ex-SONIC SYNDICATE) hat die Band verlassen, weil er in Zukunft wieder mehr Zeit zu Hause mit seiner Familie und seiner Arbeit verbringen will. Als Nachfolger geben die Schweden Jonathan Thorpenberg bekannt. Um Jonathan vorzustellen und gleichzeitig Roland zu danken, kommt am 23. Dezember die digitale EP "Brotherhood" mit den Tracks 'Nighttaker' und 'Daybreaker' raus, die eine Art Hinführung zu den kommenden Platten sein soll. Die Melo-Deather kommentieren: "Die "The Brotherhood"-EP schlägt ein komplett neues Kapitel im THE UNGUIDED-Universum auf und bereitet den Weg für unsere kommende Album-Trilogie."



DEADLOCK & THE UNGUIDED live:



27.12.16 Flensburg - Roxy

28.12.16 Jena - F-Haus

29.12.16 München - Bachstage

30.12.16 Hagen - Stock1