12.12.2016 10:53

Metallica: 'Now That We're Dead'-Making-Of-Video veröffentlicht

Lassen sich bei der Song-Entstehung über die Schulter blicken: Metallica

METALLICA setzen ihre Making-Of-Reihe fort und zeigen euch im Video die Entstehung ihres Tracks 'Now That We're Dead', der ursprünglich den Arbeitstitel 'Tin Shot' trug. Das Musikvideo zu dem Song vom aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct" entstand unter der Regie von Herring And Herring, die nicht nur die Clips zu 'Halo On Fire' und 'Am I Savage?' umsetzten, sondern auch die Bandfotos für die METALLICA-Scheibe schossen.