12.12.2016 10:41

Magnum: Mark Stanway verlässt die Band

Mark Stanway (l.) hat Magnum verlassen

MAGNUM-Keyboarder Mark Stanway nimmt nach 36 Jahren bei den britischen Melodic-Rockern seinen Hut. Der Musiker erklärt seinen Ausstieg mit folgenden Worten:



"Wegen unwiderruflicher Umstände bin ich sehr traurig, verkünden zu müssen, dass ich eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen habe - ich habe MAGNUM offiziell verlassen. Ich entschuldige mich bei allen, die gehofft hatten, mich in nächster Zeit persönlich zu sehen, aber ich werde leider nicht da sein. Ich will aber alle wissen lassen, dass ich stolz bin und immer sein werde, 36 Jahre lang ein kleiner Teil von alldem gewesen zu sein, und ich wünsche der Band und der ganzen Organisation nur das beste für die Zukunft. Ich werde natürlich auch weiterhin Musik machen und hoffe, euch in naher Zukunft wiederzusehen."



Von Seiten der Band gab es bisher lediglich folgendes Statement: "Weitere Informationen werden folgen, aber alle Konzerte finden wie geplant statt!"