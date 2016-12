12.12.2016 10:17

Iced Earth: "Incorruptible"-Album kommt im Mai

Spricht über die neue Iced-Earth-Scheibe: Jon Schaffer

ICED EARTH wollen euch im Mai 2017 ihre neue Platte "Incorruptible" vorlegen. Unten könnt ihr euch bereits einen Live-Clip des neuen Songs 'The Great Heathen Army' anschauen. Im Video-Interview mit "Metal Wani" verrät Gitarrist Jon Schaffer erste Details und erklärt auch, wieso das Album nicht wie ursprünglich angekündigt "The Judas Goat" heißen wird:



"Na ja, "The Judas Goat" war eigentlich nur der Arbeitstitel, und den haben wir verworfen. Das Album wird also tatsächlich "Incorruptible" heißen. Es erscheint im Mai kommenden Jahres. Wir haben aber nicht wirklich ein ganzes Jahr mit den Aufnahmen verbracht. Ich habe ein paar Gebäude gekauft und daraus das Hauptquartier der Band gemacht, da gab es jede Menge Bauarbeiten zu erledigen, und wir haben unser eigenes Studio eingerichtet. Auf das Album, die Vorproduktion, die Arrangements, Songwriting und so weiter haben wir uns in den letzten vier Monaten konzentriert. Wi sind also ein bisschen spät dran, aber es wird sich lohnen."



Musikalisch soll der Langspieler laut Schaffer "in der Liga von "The Dark Saga", "Something Wicked This Way Comes" und "Dystopia" spielen - es wird etwas ganz Besonderes." Eine Konzeptscheibe ist "Incorruptible" nicht: "Es sind nur zehn individuelle Tracks, die nicht miteinander in Verbindung stehen."