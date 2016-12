09.12.2016 19:27

Horisont veröffentlichen 'The Hive'-Static-Clip

Die neue Horisont-Single: 'The Hive'

HORISONT haben zu ihrer neusten Single 'The Hive' ein Static-Video online gestellt. Schaut euch den Clip unten an! Der Track stammt vom kommenden Album "About Time!", das die Schweden am 3. Februar über Century Media veröffentlichen.



HORISONT live:



16.03.17 Hamburg - Logo

17.03.17 Siegen -Vortex

18.03.17 Düsseldorf - Pitcher

23.03.17 München - Backstage

25.03.17 CH-Pratteln - Z7

26.03.17 AT-Wien - Das Bach

27.03.17 AT-Salzburg - Rockhouse

28.03.17 Weiher - Live Music Hall

29.03.17 Lichtenfels - Paunchy Cats

30.03.17 Berlin - Privatclub