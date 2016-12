09.12.2016 19:11

Metallica zeigen 'Confusion'-Making-Of-Video

Wollen nicht wieder acht Jahre bis zum nächsten Album warten: Metallica

METALLICA geben euch heute einen Einblick in die Entstehung ihres Videos zu 'Confusion'. Die Nummer stammt vom aktuellen Album "Hardwired...To Self-Destruct", auf das die Fans so positiv reagierten, dass Fronter James Hetfield sich schwor, mit den Nachfolger nicht wieder so lang zu warten:



"Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, aber ich würde gern früher als in acht Jahren wieder neue Musik machen, so viel steht fest."