09.12.2016 16:16

Kreator: "Gods Of Violence"-Trailer veröffentlicht

Das kommende Kreator-Album: "Gods Of Violence"

KREATOR präsentieren heute den ersten Trailer zu ihrem kommenden Langspieler "Gods Of Violence", der am 27. Januar über Nuclear Blast erscheint. Im untenstehenden Clip verrät Frontmann Mille Petrozza euch Details über den Albumtitel, die Entstehung der Platte und die musikalische Weiterentwicklung der Thrasher seit "Phantom Antichrist" (2012).



Die "Gods Of Violence"-Tracklist:



01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light