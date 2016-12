09.12.2016 15:57

Lacuna Coil zeigen 'Naughty Christmas'-Lyric-Video

Wünschen euch 'Naughty Christmas': Lacuna Coil

LACUNA COIL sind offenbar in allerbester Weihnachtsstimmung und lassen euch mit dem Lyric-Clip zu 'Naughty Christmas' daran teilhaben. Wenn ihr Cristina Scabbia und ihre Jungs lieber live sehen wollt, habt ihr an folgenden Daten die Gelegenheit:



ARCH ENEMY, LACUNA COIL & THE HAUNTED



04.04.17 Langen - Neue Stadthalle

05.04.17 München - Backstage Werk

06.04.17 Saarbrücken - Garage

09.04.17 Ludwigsburg - Rockfabrik

06.05.17 AT-Trofaiach - Feel The Noise Festival

03.-05.17 Wacken - Wacken Open Air