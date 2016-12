09.12.2016 15:18

Kreator: 'Apocalypticon' ist neues Intro bei Rot-Weiss-Essen-Heimspielen

Erklingen ab sofort bei Rot-Weiss-Essen-Heimspielen: Kreator

KREATORs 'Apocalypticon' ist ab sofort das Heimspiel-Intro ihres Heimat-Fußballvereins Rot-Weiss-Essen, und wird unmittelbar vor dem Einlauf der beiden Teams zu 'Adiole' im Stadion an der Hafenstraße erklingen. Live spielen die Thrasher in Essen am 4. März 2017 in der Grugahalle. Bereits am 27. Januar erscheint das neue KREATOR-Album "Gods Of Violence" via Nuclear Blast. 'Apocalypticon' ist das Intro der neuen Platte und kann in diesem Trailer gehört werden: