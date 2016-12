09.12.2016 13:06

Nightwish: Dritter "Vehicle Of Spirit"-Trailer ist online

Erscheint am 16. Dezember: "Vehicle Of Spirit" von Nightwish

NIGHTWISH läuten mit dem dritten Trailer den Countdown zur Veröffentlichung ihrer Live-DVD/Blu-ray "Vehicle Of Spirit" ein. Ab dem 16. Dezember könnt ihr euch den Konzertfilm via Nuclear Blast zulegen. Neben den mitgeschnittenen Shows in der Londoner Wembley Arena und in Tampere gibt es eine Bonus-DVD mit verschiedenen Live-Aufnahmen der "Endless Forms Most Beautiful"-Tour und einem Interview mit Wissenschaftler Richard Dawkins, der auch auf dem aktuellen Album der Symphonic-Metaller zu hören ist.

Viel Spaß mit dem neuen Trailer!