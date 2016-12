09.12.2016 12:53

Mike Tramp: "Maybe Tomorrow"-Cover-Artwork und Details veröffentlicht

Dankbar für seine Fans: Mike Tramp

Mike Tramp (ex-WHITE LION) bringt am 24. Februar seine neue Solo-Platte "Maybe Tomorrow" unters Volk. Das Album wurde in den Medley Studios in Kopenhagen mit Sören Andersen aufgenommen, der auch wieder den Sechssaiter bedient. Ebenfalls auf der Platte zu hören sind Morten Hellborn (dr.), Jesper Haugaard (b.) und Morten Buchholtz (Orgel, Piano). Tramp verrät über "Maybe Tomorrow":



"Ich bin der Fackelträger meiner Helden und ein Spross meiner Inspirationen. Ich habe mich nicht nur von der Vergangenheit fortbewegt, sondern bin auch gewachsen und habe meinen eigenen Standpunkt gefunden. Wenn ich "Maybe Tomorrow" höre, sehe ich nicht nur mich selbst, sondern auch mein treues Publikum, das mit mir gewachsen ist, und das ist das beste Gefühl von allen."



Mike Tramp live:



05.03.17 Hamburg - Ballroom

23.03.17 Bochum - Matrix

24.03.17 Reichenbach - Die Halle

25.03.17 Burgrieden - Riffelhof

27.03.17 Frankfurt - Nachtleben

28.03.17 Bremen - Meisenfrei

29.03.17 Hannover - Bluesgarage