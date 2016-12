09.12.2016 12:21

Mastodon: Neues Konzeptalbum dreht sich um Krebs

Beschäftigen sich mit dem Thema Krebs: Mastodon

MASTODONs kommende Konzeptplatte beschäftigt sich Brann Dailor (dr.) zufolge hauptsächlich mit dem Thema Krebs. Nicht nur ereilte die Krankheit seine eigene Mutter, Bill Kelliher (g.) verlor seine Mutter vor einigen Monaten sogar an einen Hirntumor. Dailor berichtet:



"In den letzten Jahren gab es Krankheitsfälle in den Familien der Bandmitglieder, es gab einige Krebsfälle. Es geht auf dem Album also gewissermaßen um Krebs. Na ja, nicht wortwörtlich. Es gibt eine große Geschichte drumherum, die in der Wüste spielt. Es ist eine gute Sache, deine Leute mit der Kunst zu ehren. Wir gingen runter in Bills Keller, wo er ein kleines Studio hat, und spielten einfach drauf los. Ein paar Monate später hatten wir 15 tolle Songideen, die wir auf etwa neun oder zehn Stücke reduziert haben. Wir haben es auf ungefähr eine Stunde runtergetrimmt. Alle paar Jahre sind wir also sozusagen für eine Stunde Musik gut. Absolut keine Füller, nur Killer, wie man so sagt."