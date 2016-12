09.12.2016 12:04

Black Sabbath: Tony Iommi muss wegen Knoten im Rachen operiert werden

Tony Iommi (r.) muss sich unters Messer legen

BLACK SABBATH-Gitarrist Tony Iommi muss sich unters Messer legen, um sich einen Knoten im Rachenraum entfernen zu lassen. Da bei dem Musiker 2012 ein Lymphom diagnostiziert wurde, will man sicher gehen, dass die Geschwulst nicht bösartig ist. Iommi erklärt der "Irish Times":



"Ich war vor vier Wochen bei einer Untersuchung, und der Arzt sagte, dass es im Moment keinerlei Aktivität dort gibt, wo ich vorher den Krebs hatte - aber es ist etwas in meinem Rachenraum. Sobald ich wieder in England bin, muss ich mir dieses Ding, das irgendwo hinter meiner Nase sitzt, entfernen lassen. Die Ärzte haben einen Knoten gefunden, und wir wissen nicht, ob es Krebs ist. Momentan fühle ich mich aber okay."



So oder so will der Gitarrist es nach der letzten BLACK SABBATH-Tour deutlich ruhiger angehen lassen: "Ich muss mit dem leben, was ich habe. Ich war fast 50 Jahre auf Tour unterwegs - ich muss jetzt mehr Zeit zu Hause verbringen, und ich muss aufmerksamer meinen Freunden und meiner Familie gegenüber sein."