09.12.2016 11:17

"Killing Floor 2": Gewinnt ein Package mit PS4-Game, Soundtrack und mehr

Zu gewinnen: "Killing Floor 2"

Mit "Killing Floor 2" könnt ihr euch nun (zum Beispiel via Amazon) einen Horror-Shooter (USK 18!) für die PlayStation 4 Pro, PlayStation 4 und den PC zulegen, der mit einem Metaller-freundlichen Soundtrack aufwartet.



Darum dreht sich das Game:

In "Killing Floor 2" befinden sich die Spieler in Europa, wo sich die Auswirkungen eines fehlgeschlagenen Experiments von Horzine Biotech schnell verbreitet haben und mit unhaltbarer Triebkraft den ganzen Kontinent befallen. Die Klone der "Testmuster" sind überall und die Zivilisation gerät ins Wanken. Kommunikationswege wurden abgeschnitten, Regierungen brachen zusammen und Militärkräfte wurden systematisch ausgelöscht. Die Bevölkerung kämpft um das Überleben und einige Glückliche sind untergetaucht. Darüber hinaus können sich bis zu 12 Spieler online messen - sechs auf Seiten der Monster und sechs auf Seiten der Überlebenden. Die Spieler entscheiden, ob sie um jeden Preis überleben oder ihr restliches Dasein als bestialische Tötungsmaschine fristen möchten. Der 85-minütige Soundtrack des PlayStation 4-Spiels wartet ausschließlich mit Songs aus den Genres Death Metal, Death Core und Industrial auf. Einige davon wurde eigens für "Killing Floor 2" komponiert. Die brachialen Riffs von modernen Core-Bands wie FIT FOR A KING, DEMON HUNTER und LIVING SARCRIFICE untermalen in "Killing Floor 2" ein wahres Massaker.



Wir verlosen für euch ein fettes Fan-Package, bestehend aus einem "Killing Floor 2"-Spiel für PS4 Retail, einem Metalcase, einem Kühlschrankmagneten (beides einzeln nicht im Handel erhältlich) und dem "Killing Floor 2"-Soundtrack. Wenn ihr euer Glück versuchen und das Paket ergattern wollt, schickt bis zum 21. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Killing Floor 2", eurem vollständigen Namen und eurer Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Wir drücken die Daumen!