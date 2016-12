09.12.2016 10:57

Lock Up: 'Mindfight' im Stream

Bereiten sich auf die "Demonization"-Veröffentlichung vor: Lock Up

LOCK UP, die Allstar-Truppe um Shane Embury (NAPALM DEATH), Kevin Sharp (BRUTAL TRUTH) und Nick Barker (ex-CRADLE OF FILTH), stellt ihren neuen Track 'Mindfight' im Stream vor. Im März 2017 folgt der Langspieler "Demonization" via Listenable Records. "Demonization" ist Sharps erste Platte mit LOCK UP - der Sänger kam 2014 für Tomas Lindberg (AT THE GATES) in die Band.



Viel Spaß mit 'Mindfight'!