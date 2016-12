09.12.2016 10:38

Skid Row: Sebastian Bach deutet Reunion-Gespräche an

Will wieder bei Skid Row singen: Sebastian Bach

SKID ROW arbeiten zwar gerade mit ihrem Live-Sänger ZP Theart (TANK, ex-DRAGONFORCE) an neuen Songs, laut Ex-Fronter Sebastian Bach soll es zwischen seinem und dem Manager der Band allerdings Gespräche über eine Reunion geben. In der "Trunk Nation"-Show auf SiriusXM eröffnete Bach:



"Ich kann nur sagen, dass (mein Manager) Rick Sales mit Doc McGhee (früher SKID ROW-Manager) spricht. Mehr kann ich nicht verraten. Wir werden ja auch nicht jünger, Leute. Lasst uns die Hair-Band wieder zusammenbringen, so lange wir noch Haare haben!"