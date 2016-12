08.12.2016 19:47

Eluveitie sind wieder komplett

Zum ersten Mal im neuen Line-up: Eluveitie am 6. und 7. Januar

ELUVEITIE haben ihre drei vakanten Positionen wieder besetzt. Wer die Neuzugänge sind, erfahrt ihr allerdings erst zwischen dem 15. Dezember und dem 5. Januar auf der Homepage der Schweizer, wo nach und nach die Bandmitglieder vorgestellt werden. Die ersten Konzerte spielt das frische ELUVEITIE-Line-up am 6. und 7. Januar 2017 beim Eluveitie & Friends Festival im Z7 in Pratteln. Fronter Chrigel kommentiert:



"Es fühlt sich verdammt gut an, wieder vollständig zu sein! Wir sind voller Tatendrang und können es nicht erwarten, wieder die Bühnen der Welt zu stürmen!"