08.12.2016 19:34

Skid Row arbeiten an neuem Material mit ZP Theart

Arbeiten an neuer Musik: Skid Row

SKID ROW schreiben und nehmen derzeit neue Songs mit Sänger ZP Theart (ex-DRAGONFORCE, TANK) auf, der seit Ende Dezember 2015 auf der Bühne als Ersatz für Ex-Fronter Tony Harnell (TNT) agiert. Bassist Rachel Bolan zufolge "läuft es fantastisch" mit Songwriting und Demoaufnahmen. Als offizielles Bandmitglied ist Theart jedoch weiterhin nicht bestätigt. "Darüber haben wir noch nicht gesprochen", so Sechssaiter Dave "Snake" Sabo. Auf eine Reunion mit Sebastian Bach müssen die Fans aber wohl auch weiterhin verzichten.