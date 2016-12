08.12.2016 16:17

Anthrax: "Among The Kings"-Tourtrailer ist online

Im Februar und März auf Headiner-Tour: Anthrax

ANTHRAX-Drummer Charlie Benante lädt euch im neuen Trailer ein, die Thrasher bei ihren "Among The Kings"-Konzerten in Europa zu besuchen. Im Februar und März 2017 könnt ihr Benante und Co. auf ihrer Headliner-Tour live erleben, bei der sie ihre Platte "Among The Living" zum 30. Jubiläum komplett live spielen und natürlich auch Songs von der aktuellen Scheibe "For All Kings" zocken. Auch Gitarrist Scott Ian freut sich schon auf die Europa-Rundreise:



"Endlich ist es soweit! Wir haben so lange darauf gewartet, eine Headliner-Tour in Europa zu spielen. Wir haben ein Killer-Set geplant, neues Material, alte Kracher, längst vergessene Songs und "Among..." von vorne bis hinten. Ihr beginnt am besten gleich mit den Vorbereitungen für diesen epischen Kriegstanz! Wir sehen uns, meine Freunde. Cheers!"



ROCK HARD PRÄSENTIERT:

ANTHRAX und THE RAVEN AGE

21.02.17 Oberhausen - Turbinenhalle

22.02.17 Stuttgart - LKA

24.02.17 Nürnberg - Löwensaal

25.02.17 München - Backstage

07.03.17 Hamburg - Docks

08.03.17 Frankfurt - Batschkapp

09.03.17 Berlin – Huxley's

13.03.17 AT-Wien - Arena

15.03.17 CH-Zürich - Komplex