08.12.2016 15:55

Emerson, Lake & Palmer: Greg Lake ist tot

Mit 69 Jahren gestorben: Greg Lake

EMERSON, LAKE & PALMERs früherer Sänger/Bassist/Gitarrist Greg Lake ist am 7. Dezember im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben. Lakes Manager Stewart Young bestätigte die traurigen Neuigkeiten: "Am 7. Dezember habe ich meinen besten Freund nach seinem langen und sturen Kampf gegen den Krebs verloren. Greg Lake wird stets in meinem Herzen sein, so wie er es schon immer war. Seine Familie wäre dankbar für Privatsphäre in dieser Zeit der Trauer."



Lake ist der zweite verstorbene Musiker der 1998 aufgelösten Progressive-Rock-Band. Am 11. März 2016 war bereits Keyboarder Keith Emerson von uns gegangen.



Ruhe in Frieden, Greg!