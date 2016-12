08.12.2016 14:30

"Shut In": Gewinnt 3x2 Kinotickets zum Filmstart

Ab 15. Dezember im Kino: "Shut In"

"Shut In", der neue Thriller mit Naomi Watts und Charlie Heaton in den Hauptrollen, sorgt ab dem 15. Dezember für reichlich Action in den Kinos. Im untenstehenden Trailer erfahrt ihr mehr über den spannenden Streifen, bei dem Farren Blackburn Regie führte. Alle Infos gibt es bei Facebook.



Zum Inhalt:



Zurückgezogen von der Zivilisation kümmert sich die Kinderpsychologin Mary (Naomi Watts) aufopferungsvoll um ihren pflegebedürftigen Sohn (Charlie Heaton), der seit einem Autounfall komplett gelähmt ist. Als sich die Witwe entschließt, den Waisenjungen Tom (Jacob Tremblay) bei sich aufzunehmen, schöpft sie neuen Lebensmut. Doch noch am ersten Abend verschwindet Tom in einem gefährlichen Schneesturm und gilt seitdem als vermisst. Plötzlich geschehen beängstigende Dinge in Marys Haus und sie beginnt zu zweifeln: Ist Tom wirklich tot?



Wir verlosen zum Kinostart 3x2 Freikarten für "Shut In". Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen und die Tickets abstauben wollt, schickt bis zum 15. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Shut In", eurem vollständigen Namen und eure Adresse an gewinnen(at)rockhard.de. Die Teilnahmebedingungen könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Viel Glück!