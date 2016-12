08.12.2016 12:57

Pro-Pain: Gewinnt 2x2 Freikarten für die Show in Luxemburg

Auf Jubiläumstour unterwegs: Pro-Pain

PRO-PAIN bringen am 14. Dezember die Kulturfabrik in Esch-sur-Alzette (Luxemburg) mit ihrem New Yorker Hardcore zum Beben. Im kommenden Jahr feiert die Combo ihr 25-jähriges Bandjubiläum, weswegen ihr das Spektakel mit den Supports UNDIVIDED (USA), KOMAH (BE) und THE LAST WANTED (BE) auf keinen Fall verpassen solltet. Alle Infos zum Konzert findet ihr auf der Homepage der Kulturfabrik.



Wir verlosen für die PRO-PAIN-Show am 14. Dezember 2x2 Freikarten. Wenn ihr in der Kulturfabrik live dabei sein wollt, schickt spätestens bis zum 12. Dezember eine Mail mit dem Betreff "Pro-Pain" und eurem vollständigen Namen an gewinnen(at)rockhard.de. Hier findet ihr die Teilnahmebedingungen. Viel Glück!