08.12.2016 10:27

Armored Saint und Sacred Reich in der Rock City Radio Show Berlin

Armored-Saint-Fronter John Bush gastiert im Berliner Radio

ARMORED SAINT-Fronter John Bush und SACRED REICH-Gitarrist Willey Arnett sind in den kommenden Tagen zu Gast bei der Rock City Radio Show Berlin. Bush steht am 9. Dezember zwischen 22:00 und 23:00 Uhr als Interviewpartner auf dem Programm, während Arnett sich am 14. Dezember zwischen 20:00 und 21:00 Uhr die Ehre gibt. Empfangen könnt ihr die Show über den Live-Stream des Radiosenders ALEX. Viel Spaß!