08.12.2016 10:14

Kid Rock verkauft Donald-Trump-Shirts

Hat Trump-Shirts in seinem Online-Shop: Kid Rock

Kid Rock macht aus seiner Unterstützung des neuen US-Präsidenten Donald Trump keinen Hehl und verkauft über seinen Online-Shop neben normalem Merchandise auch Supporter-Shirts mit Pro-Trump-Grafiken und Sprüchen. Ein Shirt etwa trägt den Aufdruck "God, Guns And Trump" (Gott, Gewehre und Trump), während ein anderes eine Karte der USA zeigt auf der alle Staaten, die für Trump abstimmten mit "The United States Of America" markiert sind, während alle anderen Staaten als "Dumbfuckistan" bezeichnet werden. Dem Magazin "Rolling Stone" gegenüber äußerte Kid Rock Anfang des Jahres: "Ich finde Trump gut. Meine Meinung: Lasst den verdammten Geschäftsmann die USA regieren wie ein verdammtes Geschäft. Und seine Wahlkampagne war verdammt unterhaltsam."