08.12.2016 09:59

Anaal Nathrakh: 'We Will Fucking Kill You'-Video veröffentlicht

Drehten ihr Video mit den Widow Brothers: Anaal Nathrakh

ANAAL NATHRAKH haben zu ihrem Song "We Will Fucking Kill You" ein Video gedreht, bei dem die Widow Brothers Regie führten und den Track sowie das Cover des dazugehörigen Albums "The Whole Of The Law" auf ihre Weise interpretierten. Veröffentlicht wurde der Langspieler des Duos Mick Kenney (g./b.) und V.I.T.R.I.O.L (v.) im Oktober über Metal Blade.