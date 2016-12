07.12.2016 19:20

Overkill: Zweiter "The Grinding Wheel"-Trailer veröffentlicht

Verraten Details über die Entstehung ihrer Songtexte: Overkill

OVERKILL haben den zweiten Trailer ihrer kommenden Scheibe "The Grinding Wheel" für euch ausgepackt. Im neuen Clip verraten die Thrasher mehr über die Lyrics der Platte, die am 10. Februar 2017 via Nuclear Blast erscheint.



Die "The Grinding Wheel"-Tracklist:



1. Mean Green Killing Machine

2. Goddamn Trouble

3. Our Finest Hour

4. Shine On

5. The Long Road

6. Let's All Go To Hades

7. Come Heavy

8. Red White And Blue

9. The Wheel

10. The Grinding Wheel