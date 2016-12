07.12.2016 19:04

Anthrax: Scott Ian arbeitet am zweiten Buch

Hat viel zu erzählen: Scott Ian

ANTHRAX-Gitarrist Scott Ian schreibt gerade an seinem zweiten Buch, das ihm zufolge Geschichten enthalten wird, die in seine Biografie "I'm The Man - Die Geschichte dieses Typen von Anthrax" nicht hineingepasst haben. Dem "Ultimate Classic Rock"-Magazin erklärt Ian:



"Das Buch war eine Autobiografie und hatte zumindest für mich einen gewissen Fluss, und ich wollte, dass die Geschichte in einem gewissen Tempo erzählt wird. Es gibt einfach so viele Geschichten, die ich geschrieben hatte, die aber dort nicht hineinpassten, weil ich das Gefühl hatte, dass sie den Leser ein bisschen vom Weg abbrachten. Deshalb hatte ich am Ende eine ganze Liste toller Storys, die nicht ins erste Buch passten. Aber in einem Buch voller Geschichten werden sie sich toll machen."